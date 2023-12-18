أبوالغيط: مبادرة الرؤية العربية 2045 تعكس الحلم العربي بالسلام والرخاء

خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للإسكوا

شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 بمقر الأمانة العامة في افتتاح أعمال الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك بكلمة أشاد في مستهلها بجهود الإسكوا لتحقيق التنمية في المنطقة، مثنيا على شخص الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية التي ساهمت منذ توليها قيادة المنظمة في تعزيز التعاون المشترك على نحو لافت.



وقال رشدي أن أبو الغيط تناول مستجدات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة الذي أصبح مكشوفا للجميع مشيرا إلى انه استمرار لخطة شيطانية مفضوحة في مراميها وأهدافها تنوي القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه، وتدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقتٍ طويل قادم تمهيدا لتصفية الدولة الفلسطينية.



كما ندد بصفاقة وتبجح قادة الاحتلال الإسرائيلي في الإفصاح عن تلك الأهداف بجرأة غير مسبوقة.



وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية والاسكوا تؤمنان بأهمية السلام والتنمية في المنطقة، وهو ما عكسته وثيقة " الرؤية العربية 2045" التي عمل على إعدادها فريق مشترك وتضمنت ضمن أركانها جزءا أساسياً يتعلق بالأمن والأمان، مضيفا بأن اختيار عام 2045 لتحقيق الرؤية لم يأت صدفةً، بل هو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.



وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط شرح مبادرة الرؤية العربية 2045 التي تستهدف تحقيق التنمية وفق منظور شامل ومتكامل، مضيفا بأنها تعبير عن أمل في مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال شعوب المنطقة العربية، حيث تم اختيار أركانها مراعاةً لأولويات المنطقة، وتجاوباً مع التغيرات الكبرى التي يشهدها عالمُ اليوم.



وأفاد الأمين العام بأن الجامعة العربية والاسكوا ستقومان ببلورة عدد من المبادرات العملية التي ستسهم في تنفيذ محاور الرؤية، والتي تتقاطع وتتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومع الخطط السابقة للإسكوا وجامعة الدول العربية، وكذا مع الجهود الوطنية والرؤى التنموية للدول العربية.