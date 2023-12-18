المؤبد لسائق حاز مخدر الهيروين بقصد الإتجار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، سائق بالسجن المؤبد، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،بقيام "محمود. م " 23 عاما سائق، ومقيم بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وله محل إقامة آخر بإحدى قرى مركز بلبيس، يالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة لجوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.