الإثنين 18 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم الدولي للمهاجرين.. فرصة لتلسيط الضوء على الحاجة الملحة لادارة آمنة للهجرة

اليوم الدولي للمهاجرين
اليوم الدولي للمهاجرين

اليوم الدولي للمهاجرين.. يحتفي العالم في الثامن عشر من ديسمبر كل عام باليوم العالمي للمهاجرين وذلك من أجل تسليط الضوء على العديد من القضايا منها التزايد الكبير في أعداد المهاجرين في القرن الحادي والعشرين نتيجة الحروب.

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وتتسبب الهجرة في تعرض حياة المئات من المهاجرين للخطر بسبب اتخاذهم طرق غير آمنة وغير شرعية.
ويرجع الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر عام 2000، على أن يكون يوم 18 ديسمبر من كل عام هو يومًا دوليًا للمهاجرين بعد الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم.
ويأتي شعار الاحتفال لهذا العام بعنوان"الحاجة الملحة إلى إدارة آمنة للهجرة".
وتهدف المنظمة الدولية للهجرة  إلى وضع الهجرة كأحد الحلول للتحديات التي يواجهها العالم منها التكيف مع آثار تغير المناخ أو توفير فرص اقتصادية أفضل للمجتمعات.
كما يستهدف الاحتفال أيضًا إلى بحث التأثيرات الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على البلدان التي تعرضت للهجرة، بالإضافة إلى البلدان التي استقبلت المهاجرين.
ووصفت المنظمة الدولية للهجرة الربع الأول من العام الحالي  2023 بالأكثر دموية، بالنسبة للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لما أعلنتته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه وصل نحو 180 ألف مهاجر إلى أوروبا هذا العام، بينما قضى أكثر من 2500 مهاجر أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام.

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