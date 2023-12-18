خبير: مصر ربت القضية الفلسطينية على عينها وموقفها لم يتغير (فيديو)

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ساهم في تغيير بصلة العالم إلى الضغط لوقف إطلاق النار.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح"، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إنَّ الدولة المصرية مستمرة في جهودها لدعم القضية الفلسطينية في المطالبة بحقوقه رغم تزايد تعقيدات القضية ذاتها.

وأوضح، أن مصر تدعم فلسطين أمنيًا ودبلوماسيًا ووجدانيًا بتصورات كاملة، متابعًا: “تاريخيًا مصر ربت هذه القضية على عينها”.

قضية الفرص الضائعة:

أشار إلى أن القضية الفلسطينية، رغم أنها صارت قضية الفرص الضائعة، إلا أنَّ الموقف المصري ثابت تجاهها، ورافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مضيفًا أنه مع تطورات الدولة المصرية وتتابع حكامها موقفها الداعم للقضية لم يتغير.

وذكر أن هناك ضغطًا دوليًا بدأ في التزايد والتواجد بشكل فعلي على الأرض تجاه التعنت الإسرائيلي وموقف الاحتلال من حقوق الشعب الفلسطيني، بجانب الضغط الداخلي من أهالي المحتجزين على حكومة اليمين المتطرف.

صرح مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بأن عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يومًا يفوق عدد المدنيين الضحايا في النزاع الأوكراني.

وأضاف لازاريني:"بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق"، وأشار إلى أن "عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق".

وأكد مفوض عام الوكالة أن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يومًا يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا"، التي اندلعت منذ نحو 22 شهرًا.

ويوم الجمعة الماضي، كشفت وزارة الصحة بغزة، أنه قتل 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وقال لازاريني إن "مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضًا، حيث إن 60 بالمئة من البنية التحتية مدمرة"، وأضاف "90% من سكان غزة أصبحوا نازحين".