حنان أبو الضياء تكتب عن: أكذوبة "وينستون تشرشل" في فيلم "عدواني"

دراما الأب وابنته التي تم استهلاكها فى اعمال عدة ،تراها بشكل مختلف فى السرد من خلال فيلم "عدواني " Scrapper لتشارلوت ريجان . بطولة هاريس ديكنسون ولولا كامبل وألين أوزون. هذا العمل المعروض ضمن فاعليات مهرجان الجونة فى دورتة السادسة. مع مزيد من الروحانية و لمسة منعشة وغير عاطفية عن شجاعة طفلة، رغم ذكائها، لا تزال ضعيفة، وحيدة في العالم.

يبدأ الفيلم ببطاقة عنوان تقول "يتطلب الأمر قرية لتربية طفل"، ولكن يتم شطب العبارة على الفور واستبدالها بالكلمات "أستطيع أن أربي نفسي، شكرًا لك". هذه هي مقدمتنا المكتوبة بخط اليد لجورجي (لولا كامبل) البالغة من العمر 12 عامًا، والتي تعيش بمفردها في أحد عقارات المقاطعات الرئيسية بعد وفاة والدتها المبكرة. وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، تعيش جورجي مع عمها الوهمى الذي اسمته "وينستون تشرشل". عندما يتصل أي شخص، تعقد جورجيا صفقة مع الرجل في متجر الزاوية، الذي يسجل مقتطفات من المحادثة على هاتفها توضح مدى نجاحها في المدرسة. ولدفع الإيجار، جورجي سارقة دراجة، تعمل مع صديقها المفضل علي.

جورجي، بطل رواية " Scrapper " البالغ من العمر 12 عامًا ، لصة دراجات شبه محترفة. خبيرة في التقاط الأقفال والقيام برحلات سريعة، فهي تسرق العجلتين، وتصلحهما أو تجردهما من أجزاء، وترش إطاراتها المعاد تجميعها بطبقة جديدة من الطلاء قبل بيعها. شارلوت ريجان، الكاتبة والمخرجة لهذه الدراما البريطانية تتابع الذوبان التدريجي ولكن الحتمي للعلاقات بين جورجي والأب المنفصل الذي يعود إلى حياتها، تعيد ريجان صياغة مجموعة من العناصر المألوفة من الأعمال الدرامية المتنوعة حول حوض المطبخ وقصص الوالدين والطفلة المختلة.

تظهر عدسة المخرج النابضة بالحياة والمتغيرة ببراعة مع دوافع الفيلم المتغيرة بين الواقعية الاجتماعية والسحرية، في حين تجد توازنًا ذكيًا بين الزخارف الزخرفية الدنيوية ، مثل سحب حلوى المرسومة على جدار غرفة النوم ، و رحلات جورجي الخيالية الفعلية، مثل برج الخردة المعدنية الذي بنته إلى السماء في غرفة احتياطية مغلقة. يقوم الواقع في النهاية بتدخلات قاسية ولكن ضرورية في حياتها.

أننا أمام أحد الأفلام البريطانية المستقلة ما يلفت انتباه المشاهدين فى Scrapper هو الجمالية المفعمة بالحيوية ولوحة الباستيل النابضة بالحياة التي تنطبق على نوع وبيئة تهيمن عليها تقليديًا الرمادية فى العلاقات . إذا كان هذا يضفي جوًا خياليًا ثمينًا على هذه الشريحة من الواقعية الاجتماعية، يبدو أن هذا هو الهدف.

هاهى جورجي، من خلال لولا كامبل المزيج. التي تعيش بمفردها في أحد منازل مجلس لندن المتهالكة منذ وفاة والدتها بسبب السرطان، تشعر جورجي بالسعادة التامة لكونها بمفردها، وهي في الواقع جيدة جدًا في الاعتناء بنفسها، حيث تتسكع في الشقة وتشاهد قناة التسوق مع علي ونادرًا ما تخلع قميص وست هام الفضفاض لكرة القدم. معتادة تمامًا على الكذب على المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والبالغين المعنيين بشأن وضعها المنزلي. ، والتظاهر أمام الجميع، حتى نفسها، بأنها بخير أكثر مما هي عليه الآن. صديقتها الوحيدة علي (ألين أوزون) نظيرها الوحيد الذى ترغب في تحمل غضبها ،ويعرف كم هي وحيدة، ولا يمكنها فعل الكثير لملء الفراغ.

ويظهر جيسون والد جورجي ( هاريس ديكنسون ) دون سابق إنذار، بعد أن ترك ابنته ووالدتها قبل سنوات من أجل مطاردة الحياة الجميلة في كوستا ديل سول. عاد فجأة إلى المنزل على الرغم من محاولات جورجي لطرده، وسرعان ما أثبت أنه مفيد بما فيه الكفاية كحاجز للتطفل على البالغين، لكنها مصممة على عدم التعاطف معه ؛ حتى يكتشفوا حتمًا أن لديهم أشياء مشتركة أكثر من مجرد الحمض النووي.

طوال احدث الفيلم لا يوجد وقت للبحث في ماضيهما الأكثر قتامة. لكن لم الشمل مؤثر، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاقتناع المزعج والمصدق الذي يجلبه ديكنسون إلى الشخصية المحتملة للبنت الشريرة. كان جيسون بالكاد رجلاً عندما أنجب جورجي، وهذه هي الطريقة التي يبرر بها مغادرتها في طفولتها ويلعب دور عدم نضج جيسون الفضفاض مع غمرة عصبية من الحزن، وإحساس بأنه رأى حافة الخراب الذاتي ، وسوف يسحب ابنته منه سواء أرادت مساعدته أم لا.

تلك التفاصيل والحقائق المهيمنة علـى "Scrapper"، لا تنتمي تمامًا إلى نفس العالم حيث تم طلاء صفوف المساكن الحكومية بألوان الزاهية، حيث يكتب زملاء جورجي المرعوبون افتتاحياتهم بسخرية أمام الكاميرا أثناء ارتداء ملابس منسقة، أو في التحويل الأكثر غرابة في الفيلم، حيث تعبر العناكب عن أفكارها المتقلبة على الحائط في فقاعات كلام بأسلوب كوميدي. (جورجي، الزبونة القاسية، لديها قلب ناعم بما يكفي لمقاومة تنظيفها بالمكنسة الكهربائية في غرفة المعيشة.)

الفيلم يتعامل مع قضايا مثل الرعاية الاجتماعية، والأبوة المنفردة، والتغيب عن المدرسة، والحزن، لكن المخرجة شارلوت ريجان تتعامل مع هذه الأمور ، بطريقة غريبة. على الرغم من الأساليب المرئية الغريبة وتفاصيل الحي الغريبة مثل الفتيات المشاكسات اللاتي يرتدين اللون الوردي والذين يشتكون من أن جورجي "لا تعرف حتى كيفية وضع كريم الأساس"، أو الأولاد السود الثلاثة المهذبين الذين يركبون دراجات صفراء متطابقة ، فإن Scrapper حبكة خالية من المشهيات الدرامية.