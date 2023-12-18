الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

كيف تطهر قلبك بالدعاء؟.. إليك الإجابة

دعاء
دعاء

الدعاء هو عبادة من أفضل العبادات وأسهلها وأحبها إلى الله عز وجل، يلجأ العبد لربه وهو لا حول له ولا قوة، عبد ضعيف يلجأ ببابه يناجيه بخشوع وتضرع وفيما يلي ادعية مكتوبة قصيرة مؤثرة: وأيضاً اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

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دعاء السفر المأثور عن النبي

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فضل دعاء الأم

علاوة على اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك


 

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