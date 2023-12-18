الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سامح الصريطي يعلق على زواجه من المطربة حنان

بوابة الوفد الإلكترونية

علق الفنان سامح الصريطي، علي زواجه من المطربة حنان، قائلا : " السبب في الزواج هي نفسها ، عندما وجدتها انسانة عظيمة وبهذه المواصفات الرائعة تزوجتها على الفور كما أن هذا قدر وقسمة ونصيب".

وأكد الفنان سامح الصريطي، خلال حلوله ضيفا برفقه ابنته ابتهال، ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي : "في بدايتي كنت اقدم مونولوجات وانضميت لفرقة غنائية انغام الشباب كمطرب ، وبالفعل قمت بتشكيل فرقة غنائية ولم استمر بسبب انه كان مفروض اقدم عدد من الاغاني بالأفراح والحفلات ولكني رفضت الاستمرار.

وقال الفنان سامح الصريطي، إن اهم أعماله الفنية علي مستوي المسرح  هي مسرحية "ذات الهمة "، وفي السينما "ملاكي إسكندرية "، "خيانة مشروعة " والرهينة.

واضاف : "وفي التليفزيون هناك شيخ العرب همام ، يتربي في عزو ، واول عمل قدمته " رمضان والناس ".

وعن دوره بمسلسل " ليالي الحلمية " قال انها شخصية شريرة وهو اول عمل يتعرض علي وشخصية حلمي خليف وكنت خائف ومعترض علي هذا الدور وهذه شخصية تسئ لفترة من حياتي وتحدثت مع المخرج ووافقت علي الدور، وكان زوجتي تشاهد المسلسل ، واحد المشاهد مع عبلة كامل وصدقت ما تقدمه وتأثرت به.

واختتم حديثه قائلا  : "واحب دوري في مسلسل "خيبر " وهو حارس ويحمي الرسول صلى الله عليه وسلم،  وكان احساس رائع وشعرت بسعادة وفخر لتقديم هذه الشخصية.

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