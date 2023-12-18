سامح الصريطي: لا تشغلني البطولة المطلقة وأهتم بقيمة الدور وتأثيره

قال الفنان سامح الصريطي، انه لم يحزن من تأخر البطولة المطلقة، لافتا إلى أنه يتعامل مع قيمة الدور وأهميته وتأثيره.

واضاف: “ ربنا اكرمني ببنتين ابتهال وآية ومعروف عني “ ابو البنات “ وفي البداية كان نفسي في ولد ، وبعد ذلك كنت سعيد جدا وتمنيت أن تكون هناك اخت لابنتي ابتهال”.

واكد الفنان سامح الصريطي، خلال حلوله برفقة ابنته ابتهال، ضيوف برنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي ، ان والده من كبار مشايخ الصوفية وهو من اشد أنصار ثورة ١٩ وكان وطني ومكافح ضد الانجليز وحكم عليه بالإعدام ووالدته دفعت ١٠٠ جنيه حتي يخرج من السجن.

واضاف : "والدي قريب جدا من قلبي وامي هي رمز الحنان والعطف وكنت اقدم أوبريت للأطفال باصوات الحيوانات وكنت أقلد اصواتهم.