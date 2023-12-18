غلق كلي لشارع الأسمرات بالقاهرة.. وتحويلات مرورية لطرق بديلة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يمينًا شارع أحمد فؤاد نجم وصولًا لميدان الخزان.

ومن المقرر أن تستغرق الأعمال 30 يومًا ليلًا ونهارًا، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" اليوم الإثنين.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من خط بترول مسطرد التبين.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



