أنشطة مكثفة لذوي القدرات الخاصة بثقافة البحر الأحمر

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقدمة لذوي القدرات الخاصة، عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة حول السلوك الأسري مع ذوي القدرات الخاصة ضمن مبادرة قادرون باختلاف.

تحدثت دكتورة ريهام هرجة -أستاذ الصحة النفسية، عن أهمية تثقيف أولياء أمور ذوي القدرات الخاصة، ففهمهم أبناءهم يعطيهم أكثر من نصف الحل ويوضح الطريقة المثلى للتعامل معهم، وأشارت إلى ضرورة القراءة وسؤال المتخصصين وزيارة المراكز التي أنشأتها الدولة لهم، والسعي لفهم المشكلة بطريقة علمية حتي يتمكن ولي الأمر من التعامل مع طفله بالطريقة الصحيحة واكتشاف موهبته ودعمه.

كما تناولت دكتورة رانيا الخولي - أخصائي التخاطب وتعديل السلوك، مشاكل المراهقة عند ذوي القدرات الخاصة وتحدثت عن الرعاية الذاتية حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وإنجاز مهماتهم اليومية بمفردهم وأكدت ضرورة بناء الصداقة معهم لتسهيل التعامل في هذه المرحلة.

هذا وتضمنت الفعاليات استمرار أنشطة الحساب الذهني لذوي القدرات الخاصة للأسبوع الثالث حيث قامت المدربة حنان عبدالشافي بمراجعة ما تم تعلمه في المحاضرات السابقة باستخدام المعداد.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "تعزيز الصحة النفسية لذوي القدرات "، بمدرسة القصير الثانوية بنين وتحدثت دكتورة ولاء عباس معلم أول علم نفس وباحثة دكتوراه - عن الصحة النفسية مؤكدة أنها جزء لايتجزأ من الصحة العامة، كما نظم بيت ثقافة القصير احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات وبرنامج ترفيهي تضمن اكتشاف مواهب وورشة رسم على الوجوه.

ومن ناحية أخرى شهد الفرع برئاسة سوسن عبد الرحيم عددا من الفعاليات الأدبية المتنوعة ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث عقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "الأدب بين الماضي والحاضر" أوضح بها عبيد الله محمد خليل معلم خبير بمدرسة جمال عبد الناصر برأس حدربة، أن الشعر في الماضي كان يسمي بالمعلقات ويزيد عن 100 بيت وله وزن وقافية وله تفعيلة والكثير من بحور العروض أما في الوقت الحاضر فيوجد الشعر الحر أو القصيدة النثرية.

واستمرارا لفعاليات الفرع شهد بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية لشعراء نادي أدب سفاجا، وأقام بيت ثقافة أم الحويطات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضره عن فن الواو تحدث بها محمود عبدالستار توفيق -مدير مدرسة التربية الفكرية بإدارة سفاجا التعليمية عن مفهوم فن الواو المنتشر في صعيد مصر، مشيرا أنه يتميز بنظم الشعر "مربعات" ويستخدم اللغة العامية وعادة ما يصاحبه عزف موسيقي.