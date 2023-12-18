حسن مصطفى: التفاصيل حسمت فوز الأهلي على إتحاد جدة

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن هناك بعض التفاصيل حسمت لقاء الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، منها استغلال الفرص المتاحة قدر الإمكان بالإضافة إلى تألق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، مشيرًا إلى أن الفريق كانت هناك بعض الأمور الفنية غير الجيدة، منها إضاعة الفرص وتراجع الأداء في الشوط الثاني وهي أمور كانت مقلقة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "لم أكن قلقًا من ظهور الأهلي بمستوى قوي أمام اتحاد جدة، خصوصا أن لاعبي الفريق الأحمر يظهرون في الأوقات الحاسمة، ويرغبون في إسعاد جماهيرهم، ويلعبون برجولة في تلك المواجهات، وهذه هي سمات لاعبي الأهلي دائمًا".

وأضاف: "هناك لحظات فارقة في المباراة، منها إضاعة فرص كهربا ولقطة كوكا وركلة الجزاء الضائعة لبنزيما، لكن هناك أمور جيدة للأهلي منها الدفاع القوي والتعامل المميز مع الكرات الثابتة، وأنا سعيد ايضا بأداء أحمد حجازي والذي أظهر احترافية شديدة رغم أنه يلعب ضد ناديه السابق".

وأكمل: "مواجهة فلومينينسي مختلفة تمامًا، خصوصا في ظل تميزهم بالمهارات العالية ووجود لاعبين رائعين مثل مارسيلو وكينو".

وختم: "هل الأهلي يستطيع التعامل جيدا خصوصا بعد المجهود الكبير في لقاء اتحاد جدة، لو قدم الفريق الأحمر نفس المستوى فلن أكون قلقا، أتمنى أن تكون المساحات قريبة في الملعب".