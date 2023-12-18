احباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بـ 100مليون جنيه عبر ميناء سفاجا





تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامى أبو طالب بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بجمارك سفاحا برئاسة على حامد والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناءا على إخبارية سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا برئاسة على حامد بالإشتباه فى وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة برسالة يوسفى مصدرة إلى السعودية ، تم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع من جميع الإدارات لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة فتبين وجود جيوب سرية أسفل طبلية البراد وسراديب حديدية محشوة بأكياس معبأة بحبوب لونها بيج بعدد ٣٣٦ كيس داخل كل كيس ١٠٠٠ قرص يشتبه أن تكون لمواد مخدرة .

وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 100 مليون و800 ألف جنيه.

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك و الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي