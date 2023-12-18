جولة مسائية لرئيس مياه سوهاج للاطمئنان على التشغيل القياسى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب فى جولة مسائية توسعات محطة مياه سوهاج غرب ومحطة معالجة صرف صحى الهجارسة ومحطة رفع صرف صحى اولاد غريب ومحطة رفع صرف صحى الهجارسة.

واكد رئيس مياه سوهاج على جميع العاملين بتلك المحطات على ضرورة الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة هذا بالاضافة الى وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارى.