الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بطل العالم السابق: مواجهة الأهلي ضد فلومينينزي ستكون رائعة

أوزفالدو دي اوليفيرا
أوزفالدو دي اوليفيرا

يرى أوزفالو دي أوليفيرا المدير الفني السابق لفلومينينزي، وأول مدرب يتوج بكأس العالم للأندية عام ٢٠٠٠ مع كورينثيانز، أن مواجهة الأهلي ضد فلومينينزي ستكون رائعة.

txt

ميدو: كولر مطالب بتغيير طريقته امام فلومينينسي


وقال أوزفالدو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "بطولة كأس العالم للأندية مهمة جدا بالنسبة لنا في البرازيل".
وأضاف: "أرى أن مباراة الأهلي ضد فلومينينزي ستكون رائعة، فالأهلي فريق قوي وبطل إفريقيا عدة مرات، ولعب كثيرا في البطولة".
وتابع: "فلومينينزي فريق يضم لاعبين جيدين جدا وبخبرات دولية كبيرة مثل مارسيلو الذي كان من أفضل الأظهرة في التاريخ".

الجريدة الورقية