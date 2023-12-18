هيئة الرعاية بالأقصر: 45 من الطاقم الطبي تعاملوا بسرعة مع مصابي حادث طريق “حتشبسوت”

موضحة الحالة الصحية للسائحين





أصدرت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر بيانًا أوضحت فيه الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي كان يقل سائحين، على طريق مدخل معبد حتشبسوت بغرب الأقصر، مما أدى إلى إصابة 14 شخص معظمهم من الجنسية الألمانية.

ذكر البيان أن حادث طريق البر الغربى بالأقصر و القريب من معبد الملكة حتشبسوت جاء نتيجة اختلال في عجلة القيادة والانحراف عن الطريق مما أدى الي إصابة ما يقرب من 14 سائح.

وتوجهت علي الفور ما يقرب من 20 سيارة إسعاف الي موقع الحادث لنقل كافة المصابين الي مستشفي حورس التخصصي و مستشفي الكرنك الدولي التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر

هذا وقد استقبلت مستشفى حورس التخصصي 14 سائح، ومنها علي الفور تم فتح جميع غرف الاستقبال وإعلان حالة الطوارئ حيث توجه مايقرب من 45 فرد من الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى للتعامل السريع مع الحالات وتقديم كافة التدابير الطبية والاسعافات الاوليه لإنقاذ المصابين

كما توجه فريق من الانتشار السريع بفرع هيئة الأقصر للتقديم الدعم اللازم

وتابع المستشار مصطفى اللهم محافظ الأقصر، والدكتورة اماني الشعولي عضو مجلس النواب، بالاضافه الي كافة ممثلي الأجهزة الأمنية والقيادات المعنية؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

واضافت الهيئة في بيانها، بأنه تم استقرار وخروج معظم الحالات وبقاء مايقرب من خمسة إصابات تحت الملاحظه لحين الانتهاء من الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة؛ استعدادا لمغادرتهم.