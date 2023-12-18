ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا برباعية رائعة في شباك فياريال

حقق فريق ريال مدريد فوزاً عريضاً على ضيفه فياريال باربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

الشوط الاول

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته امام فياريال متقدماً بهدف مقابل لا شئ في إطار منافسات الجولة 16 لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

ضغط فريق ريال مدريد على فياريال منذ بداية المباراة بحثاً عن التقدم بهدف مبكر وأهدر العيد من الفرص.

وسدد فالفيردي كرة قوية مرت فوق العارضة، ثم ارتجت تسديدة لوكا مودريتش القوية من العارضة في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 25 ينجح المتألق جود بيلينجهام في تسجيل أول أهداف الميرينجي في اللقاء، قبل أن يضاعف رودريجو تقدم الفريق الملكي بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الريال بنتيجة 2-0.

الشوط الثاني

بدأ ريال مدريد الشوط بمحاولات هجومية كما هو متوقع عن طريق مودريتش ودياز الا أن فياريال ومن هجمة منظمة نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 55 عن طريق خوسيه لويس موراليس.

ضغط ريال مدريد هجومياً بعد الهدف خوفاً من تلقى الهدف الثاني ونجحوا في محاصرة لاعبي فياريال في مناطقهم الدفاعية.

ونجح النشيط ابراهيم دياز صاحب المحاولات المتكررة في إضافة ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 64.

ولم يمر سوى 4 دقائق فقط حتى نجح المخضرم لوكا مودريتش في إضافة الهدف الرابع للميرينجي في الدقيقة 68.

استمرت سيطرت ريال مدريد على وسط الملعب حتى أطل الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ريال مدريد.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بينما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 16 في المركز 14.