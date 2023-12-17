عاجل
أسامة ربيع يكشف حقيقة تأثر قناة السويس بالتوترات في البحر الأحمر (فيديو)
الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وفياريال

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته امام فياريال متقدماً بهدف مقابل لا شئ في إطار منافسات الجولة 16 لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

txt

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالليجا

ضغط فريق ريال مدريد على فياريال منذ بداية المباراة بحثاً عن التقدم بهدف مبكر وأهدر العيد من الفرص.

وسدد فالفيردي كرة قوية مرت فوق العارضة، ثم ارتجت تسديدة لوكا مودريتش القوية من العارضة في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 25 ينجح المتألق جود بيلينجهام في تسجيل أول أهداف الميرينجي في اللقاء، قبل أن يضاعف رودريجو تقدم الفريق الملكي بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 40، لتنته أحداث الشوط الأول بتقدم الريال بنتيجة 2-0.

الجريدة الورقية