تفاصيل تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين (فيديو)

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يتم الاستعداد لتنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، الوحدات التي يتم الاستعداد لتنفيذها مقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣١ مليار جنيه.

الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة.

ويواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم السبت، فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

ويتضمن الإعلان التكميلي، لطرح سكن لكل المصريين 3، وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عامًا، كما أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت في الأسعار بصورة سلبية.

طريقة التقديم على الإعلان التكميلى لشقق الإسكان 2023



تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط الآتي “اضغط هنــــــــــا”.

الاطلاع على ملحق كراسة شروط الإعلان التكميلي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين3.

الضغط على "مركز خدمة المواطنين"، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق للمتقدم صاحب الطلب، مسدد إيصال مبلغ مقدم جدية حجز الإعلان الأصلي.

الضغط على زر "الطلبات".

الضغـط علــى زر"طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية".

ثــم اختيار "تحويل إلى مدينة/ مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/ مركز بمحافظة مجاورة".

قم بتحميل نموذج طلب / إقرار تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية المحجوزة بالإعلان الأصلي إلى الإعلان التكميلي.

ملء وتوقيع طلب / إقرارتعديل رغبة الحجز بخط واضح، ثم إعادة رفعه على الموقع (بصيغة PDF في ملف واحد بحد أقصى 2 ميجا).

تظهـر شاشة موضح بها الطلب المقدم، ويُتاح للعميل إمكانية التعديل أو إلغاء الطلب مع ملحوظة توضح أن تعديل الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه.

أخيرًا يدرس الصندوق الطلـب، وبعدها يجري قبول الطلب أو تعليقه أو رفضه.

موعد قفل باب التحويل للإعلان التكميلي

بحسب ما جاء في بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي، فأن تم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 الماضي، ولمدة شهر حتى يوم الخميس 4 يناير 2024.

كراسة شروط التحويل للإعلان التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3

