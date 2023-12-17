اختتام بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023

اختتمت بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 #GEG23، التي استضافها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، أحداثها بتتويج ثلاث دول بعد مواجهات حماسية في يومها الخامس والأخير.

وشهد نهائي بطولة "دوتا 2 المفتوحة"، فوز كازاخستان على ماليزيا بنتيجة 2-1 ليحقّق المنتخب الكازاخستاني لقب البطولة. ونجح الفريق الماليزي للسيدات بتعويض خسارة منتخب الرجال، حيث حقّقت سيدات ماليزيا لقب بطولة "دوتا 2 للسيدات" بفوزهن على فريق بيرو في النهائي. وخاضت سيدات ماليزيا بطولة استثنائية وسجلّن الانتصارات في جميع مبارياتهن أمام تايلاند والأرجنتين لتحرزن اللقب من دون خسارة أي مباراة.

وشهدت نهائيات "إي فوتبول™️ 2024" فوز الأردن على إيران بعد مواجهة استثنائية، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل 1-1، والمباراة الثانية 2-1 لصالح الأردن، قبل أن ينهي اللاعب الأردني المواجهة الثالثة والأخيرة وينتصر بنتيجة 1-0 ويفوز باللقب. وكان اللاعب الأردني "S.HACKER.55" نجم البطولة حيث تغلب على نخبة لاعبي "إي فوتبول™️ 2024" من هولندا وكولومبيا وبولندا وإيران في منافسات #GEG23.

وقال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "حققت بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في العاصمة الرياض نجاحاً باهراً، نحن فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي الذي أكّد مركز الرياض كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية، كما استمتعنا مع اللاعبين المشاركين والجمهور الحاضر من مختلف دول العالم بمواجهات حماسية في مختلف البطولات. وأودّ بالنيابة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن أتقدّم بالتهنئة لجميع الفرق الفائزة وبالشكر لجميع المشاركين على ما قدموه خلال هذه البطولة وعلى مساهمتهم في إنجاح هذا الحدث الكبير. نجاح هذه البطولة وصداها الإعلامي الكبير يؤكّد مرة أخرى مدى قوّة قطاع الرياضات الإلكترونية ودوره في تقريب المسافات بين الدول وتعزيز التعاون فيما بينها