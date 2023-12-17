عيسى اسكندر يرسل برقية عزاء الي ناصر العازمى امين عام اتحاد عمال الكويت



بعث الدكتور عيسي إسكندر ، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ، برقية عزاء الي ناصر العازمى امين عام اتحاد عمال الكويت ، في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا : اتقدم بخالص التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق والأمة العربية اجمع في فقيد الأمة العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

وأضاف: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية ونصرة قضاياها ،وكانت له جهود كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل دائمًا على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه.

وقد انتقل إلى جوار ربه ظهر يوم السبت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ودخل المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

سمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر/أيلول من ذلك العام عن 91 عاما.

ولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الأمير الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

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