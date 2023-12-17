أفريقيا الوسطى تؤيد تعليق عضوية الجابون بعد انقلاب عسكري

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS)، أنها ستبقي على تعليق عمل الجابون ، وهي عقوبة فرضت بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو أونديمبا من قبل الجيش في أغسطس الماضي.

وقالت الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، التي اعترفت "بالطبيعة السلمية والشاملة" للانتقال الغابوني.

قررت الإبقاء على قرار تعليق مشاركة الغابون في أنشطة الجماعة حتى استعادة النظام الدستوري"، حسبما ذكرت في بيان في نهاية قمة في جيبلوهو بغينيا الاستوائية.

وكانت غينيا الاستوائية وأنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وسان تومي وبرينسيبي وتشاد والكاميرون ورواندا ممثلة في القمة.

وبالإضافة إلى الغابون، التي علقت حاليا، تضم الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان من شأن رفع هذه العقوبة أن يمثل خطوة أولى نحو إعادة الإدماج على الساحة الدولية، بعد أربعة أشهر تقريبا من الانقلاب الذي أدى إلى إدانة من العواصم الغربية وتعليق عضوية الغابون في الاتحاد الأفريقي.

يحظى بشعبية لدى الغالبية العظمى من الغابونيين لوضعهم حدا ل 55 عاما من "سلالة بونغو" ، وأعلن زعيم مدبري الانقلاب في 30 أغسطس ، الجنرال بريس أوليغي نغويما ، رئيسا انتقاليا من قبل الجيش.

ووعد على الفور بإعادة السلطة إلى المدنيين في نهاية الفترة الانتقالية. إذا تم احترام الجدول الزمني ، فستستمر الفترة الانتقالية عامين وستجرى الانتخابات في أغسطس 2025.

ومنذ توليه السلطة، التقى الجنرال أوليغي بجميع قادة البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، باستثناء الرئيس الأنغولي جواو لورنسو.

بعض الزعماء في وسط أفريقيا، المنطقة التي تضم أطول رؤساء دول العالم خدمة، ليسوا بالضرورة حريصين على إعادة التأهيل السريع لبلد أطاح فيه رئيس الحرس الرئاسي، الذي من المفترض أن يكون ضمانهم للبقاء في السلطة، بأحد أقرانهم.

يحمل تيودورو أوبيانغ من غينيا الاستوائية الرقم القياسي المطلق خارج الأنظمة الملكية ب 44 عاما ، والكاميروني بول بيا متأخرا بأكثر من 41 عاما ، يليه دينيس ساسو نغيسو من الكونغو ب 26 عاما وبول كاغامي من رواندا ب 23 عاما في السلطة. وفي تشاد، خلف الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي إتنو والده، الذي كان يرأس البلاد منذ أكثر من 30 عاما، أي قبل ثلاث سنوات.

الحوكمة غير المسؤولة

في ليلة 30 أغسطس ، بعد أن أعلن للتو فوزه في الانتخابات الرئاسية ، أطيح بعلي بونغو أونديمبا من قبل جميع الضباط العامين في الجيش وقوة الشرطة تقريبا ، بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغويما.

وسارعت جميع الأحزاب السياسية، بما فيها حكومة السيد بونغو، والغالبية العظمى من منظمات المجتمع المدني، إلى دعم حكومة الجنرال نغويما، مشيدة بها ليس باعتبارها "انقلابا" بل بوصفها "انقلابا تحريريا"، على حد تعبير مدبري الانقلاب.

انتخب بونغو قبل 14 عاما، بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا في عام 2009، الذي حكم هذا البلد الصغير الغني بالنفط في وسط أفريقيا لمدة 41 عاما.

وللإطاحة بعلي بونغو، تذرع الانقلابيون العسكريون بانتخابات مزورة بشكل صارخ، و"حكم غير مسؤول" وسلطة أفسدها حاشية عائلة رئيس الدولة وشركاؤه المقربون منه.

ووفقا للانقلابيين، لم يعد الأخير مسؤولا حقا عن البلاد وتم "التلاعب به" منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2018، لا سيما من قبل زوجته وأحد أبنائه.

ألقي القبض على الزوجة الفرنسية الغابونية للرئيس المخلوع، سيلفيا بونغو أونديمبا، وابنهما نور الدين بونغو فالنتين، ووجهت إليهما تهم، إلى جانب أقارب آخرين وأعضاء سابقين في حكومتي الزوجين بونغو، لا سيما بتهم مختلفة تتعلق بالفساد واختلاس الأموال العامة، فضلا عن تزوير توقيع رئيس الدولة.

وأعلن الجيش بعد بضعة أيام أن علي بونغو، الذي وضع لفترة وجيزة قيد الإقامة الجبرية وقت الانقلاب، "حر في التنقل" والسفر إلى الخارج، لكن في الآونة الأخيرة، اتهم أفراد عائلته الجنرال أوليغي بمنعه من الخروج أو تلقي زيارات من أقاربه.