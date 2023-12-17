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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دينا عمرو: بطولة منطقة القاهرة إنجاز جديد يضاف لـ سيدات سلة الأهلي

دينا عمرو
دينا عمرو

قالت دينا عمرو، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أن الأهلي يستحق التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب فريق الجزيرة، بعدما فاز عليه بنتيجة 70-35، مشيرة إلى أن الأفضلية كانت للاعبات الأهلي في أغلب فترات اللقاء، وأنهن نجحن في فرض أسلوب اللعب الخاص بهن وحققن هذا الفوز المستحق.

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طارق خيري: الإصرار سر تتويج الاهلي بلقب منطقة القاهرة

وأوضحت دينا عمرو أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق، خلال الاستعدادات للمباراة، وأن التتويج بلقب البطولة نتاج هذا العمل المميز.

وأشارت دينا عمرو إلى أن بطولة منطقة القاهرة تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات فريق كرة السلة سيدات بالأهلي، وأنها تأمل في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب مع الفريق خلال الموسم الحالي.

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