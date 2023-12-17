التسويق الإلكترونى ومهارات العمل الإعلامى ضمن محاضرات قصور الثقافة

نظم فرع ثقافة بنى سويف عدداً من الفعاليات الثقافية لرواد مواقعه التابعة خلال اليومين الماضيين، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهد بيت ثقافة الفشن لقاء بعنوان «استخدام المنصات الإلكترونية فى تسويق المشروعات» بحضور كل من صلاح الدين عتريس، وإسراء جمال، تناولا خلاله تعريف التسويق، ومزايا التسويق الإلكترونى فى نشر الخدمات كونه أقل تكلفة وأكثر انتشاراً، ويوفر الطاقة والجهد.

وعقد قسم التمكين الثقافى بالفرع محاضرة بعنوان «سيكولوجية الاتصال والإعلام» بمدرسة النور للمكفوفين، تناولت خلالها د. زينب محمد - الأستاذ بكلية الإعلام، مهارات الأداء الصوتى وأهميته للعمل الإعلامى سواء الراديو أو التليفزيون أو منصات التواصل الاجتماعى، تلى ذلك عدة تدريبات عملية للطلاب على مخارج الحروف العربية، ومهارة التلوين الصوتى، والتحكم فى سرعة الإلقاء والتعامل مع الوقف بأنواعه.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبى، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بنى سويف برئاسة د. أحمد خليفة، عقدت مكتبة دلاص لقاء ثقافيا بعنوان «التنمر الشخصى عبر الإنترنت» تحدثت خلاله ابتسام عبدالحميد، عن مفهوم التنمر موضحة أنه أحد أشكال العنف الممارس من قِبل شخص أو مجموعة من الأشخاص ضد الآخرين بطريقة متعمدة ومتكررة، كما تناولت دور الأسرة فى حماية الطفل من التنمر بإكسابه الثقة بالنفس حتى لا يتأثر بمثل هذه الأمور.

من ناحية أخرى أقيمت محاضرة بعنوان «أضرار الزواج المبكر» تناول خلالها أحمد ماهر أضرار الزواج المبكر على الفتاة من الناحية الصحية، والاجتماعية وصعوبة استكمال دراستها نظرا لتحملها مسئوليات كبيرة فى سن صغيرة.

تلى ذلك ورشة حكى تضمنت مناقشة كتاب بعنوان «حكايات من زمن فات» للمؤلف جمال مراد مصباح.