نداء إلى وزير الاتصالات

تقدم ابنى بطلب إلى مكتب شركة وى لتركيب خط ارضى وتم دفع الرسوم المقررة للطلب وتم تسجيل الطلب برقم 23120615043516173197 - وقام أحد الفنيين بالاتصال به فى اليوم التالى وأفاد بانه لعدم وجود بوكس بالشارع الخاص بابنى فانه يتعذر تركيب الخط وتم ارسال رسالة من شركة وى مفادها تعذر تركيب الخط لعدم وجود الامكانية.. فهل فى زمن الانترنت يتعذر تركيب خط أرضى بحجة عدم وجود بوكس.

علما بأن هناك طلبات عديدة لأهالى الشارع يرغبون فى تركيب خطوط أرضى فمن المسئول عن ضياع تلك الأموال على الشركة الوطنية المصرية وذهابها إلى شركات خطوط.

نرجو من المسئولين فى شركة وى سرعة تركيب بوكس بالشارع لإمكان تركيب الخط على وجه السرعة.

عن الأهالي

محاسب / أيمن محمد سيد

المدير المالى لحزب الوفد

تليفون 01006055008 01022909902