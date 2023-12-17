تمديد الشراكة بين «الإسكندرية» و«فيزا» لتشجيع منتجات الدفع الرقمية

وقعت شركة Visa للمدفوعات الرقمية، وبنك الإسكندرية- ساو باولو- اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات. تهدف هذه الشراكة إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية من خلال تقديم منتجات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء. تم الاعلان رسميا عن الاتفاقية بحضور ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا بمصر، والسيد طارق صلاح، رئيس قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية، الى جانب عدد من المسئولين من بنك الإسكندرية وفيزا.

وصرحت ملاك البابا: المدير العام لفيزا، متحمسون للغاية لتوسع شراكتنا مع بنك الإسكندرية، والتى سنواصل من خلالها تقديم المزيد من أحدث وسائل الدفع الرقمية المبتكرة والآمنة لحاملى بطاقات البنك ودعم أجندة المدفوعات الرقمية للبنك المركزى المصري. إن سهولة وسرعة وأمان إجراء المعاملات الرقمية هو ما يتوقعه المصريون بشكل متزايد، والقيمة التى تجلبها المدفوعات الرقمية هى ما يحافظ على نمو الاقتصاد الرقمي. يعد تجديد هذه الشراكة شهادة ثقة من بنك الإسكندرية فى منتجات وخدمات Visa المبتكرة، ونحن نتطلع إلى مساعدتهم فى تقديم المزيد من فوائد الاقتصاد الرقمى للمزيد من حاملى البطاقات المصريين».

من جانبه صرح طارق صلاح، رئيس قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية: «إن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع فيزا هو تجديد لثقة البنك فى القيمة التى تجلبها هذه الشراكة لعملائه، حيث يلتزم بنك الاسكندرية بتقديم منتجات وخدمات إلكترونية جديدة ومتطورة تعزز قيمة النقود الإلكترونية، معتمداً على خبرة فيزا العالمية فى تقديم حلول دفع آمنة وسلسة ومجزية، من خلال مجموعة متنوعة من بطاقات الدفع المقبولة محليًا ودوليًا والتى سيتمكن حاملو البطاقات من خلالها من التمتع بأعلى الامتيازات ومعايير الجودة، بما يتوافق مع تطلعات واحتياجات مختلف شرائح العملاء.

وبالإضافة إلى تجديد الشراكة، تمتد الاتفاقية لتشمل شراكة حصرية فى مجال بطاقات الخصم المباشر، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة مثل بطاقات الخصم المباشر المميزة، وبطاقة الخصم المباشر Visa Signature للعملاء المميزين، وبطاقة الخصم المباشر Visa Infinite، والتى تستهدف شريحة عملاء برايفت. ستوفر المنتجات الجديدة لمستخدميها امتيازات فريدة مثل خدمة الكونسيرج وحماية المشترين والضمان الممتد والمساعدة الطبية والمساعدة فى السفر ونظام GCAS (خدمات مساعدة العملاء العالمية من Visa).