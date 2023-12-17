بطاقات الائتمان تتصدر قائمة الأسئلة الأكثر شيوعًا بين عملاء «الأهلى»

تصدرت بطاقات الائتمان «قائمة الأسئلة الأكثر شيوعًا بين عملاء البنك الأهلى، تليها القروض ثم الحسابات وبطاقات الخصم. كشفت الأسئلة التى يتلقاها البنك بفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية (643 فرعًا) عن عدم معرفة الكثيرين من شرائح المجتمع بأنظمة البنك والخدمات والتسهيلات التى يقدمها رغم احتلاله المرتبة الأولى بين البنوك المصرية من حيث مركزه المالى ومحفظته الائتمانية وأصوله. تدور الأسئلة المتعلقة ببطاقة الائتمان حول كيفية إصدار البطاقات، وطرق السداد ومعرفة المديونية. كما استفسر البعض عن أسباب عدم تلقيهم كشوف حسابات ورقية عند إجراء بعض العمليات. وأكد البنك فى ردوده عبر موقعه الرسمى أن خدمة العملاء بالخط الساخن (19623) تقوم بحلول أية مشاكل تواجه العملاء، كما أكد أن البنك يقوم باحتساب فائدة فى حالة سداد الحد الأدنى، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا عديدة للسداد وتتم من خلال أقرب فرع أو ماكينات الصراف الآلى، أو منافذ فورى، أو التحويل من الحساب من خلال خدمة الأهلى نت أو التعليمات المستدامة، ويمكن التقسيط من خلال التجار المتعاقدين مع البنك لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 36 شهرا.

كما أشار البنك إلى إمكانية تقسيط عمليات السحب النقدى بعد الاتصال بخدمة العملاء، أو خدمة الأهلى نت، أو كشف حساب ورقى يتم إرسالة شهريًا، أو ماكينات الصراف الآلى. وعن الأسئلة المتعلقة بالقروض أوضح البنك أن كل الاستفسارات المتعلقة بالقروض يتم توضيحها بالكامل على موقع «مصرفنا» التابع للبنك، وفيما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بالحسابات كانت أهم الأسئلة تدور حول مصدر الدخل والتحويلات الخارجية، وأكد البنك فى ردوده، أن اثبات مصدر الدخل عند فتح الحساب ضرورى إلتزامًا بقرارات البنك المركزى الصادرة فى هذا الشأن. كما يمكن استقبال التحويلات الخارجية على الحساب من خلال رقم الحساب والكود الخاص برقم الحساب. وكانت أكثر الأسئلة شيوعًا بين عملاء البنك والخاصة ببطاقات الخصم فدارت حول ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، وإضافة رقم بطاقة الائتمان على بطاقة الخصم. وأوضح البنك فى ردوده على هذه الأسئلة أن البنك يقوم بربط أكثر من حساب للعميل على بطاقة الخصم إذا أراد العميل ذلك كما يمكن اضافة بطاقة الائتمان حتى يتمكن العميل من التحويل من ماكينات الفروع لسداد بطاقة الائتمان. يذكر أن البنك الأهلى يستحوذ على نحو 29.39٪ من إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بين كل البنوك بعد إضافة 142 ماكينة خلال الـ6 أشهر الأول من العام الحالى، ومن المنتظر أن يرتفع الرقم خلال النصف الأول من العام القادم 2024 بنسبة لا تقل عن 2٪.

كان «الأهلى» قد نجح فى زيادة عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش، والإنترنت البنكى «الأهلى نت» خلال العام الجارى حيث وصل عدد المشتركين بخدمة الفون كاش خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 1.6 مليون عميل بزيادة 100 ألف عميل عن نفس الفترة المقابلة من عام 2022، أما عدد العملاء المشتركين بخدمة «الأهلى نت» فقد وصل لأكثر من 7.2 مليون عميل. كما يذكر أن ودائع العملاء سجلت نموًا تجاوز الـ6٪ عن عام 2022 حيث وصلت خلال النصف الأول من العام إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وحققت محفظة الأصول 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 4.4 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022.