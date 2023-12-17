رئيس مدغشقر يبدأ فترة ولايته الجديدة وسط مقاطعة المعارضة

أدى الرئيس أندري راجولينا اليمين الدستورية، في استاد مكتظ، يوم السبت لبدء فترة ولاية جديدة كزعيم لمدغشقر رافضا مقاطعة المعارضة والمخاوف الدولية بشأن مستقبل الجزيرة.

وأمام ستة رؤساء أفارقة وسط حشد من 50 ألف شخص، تعهد منظم الحزب البالغ من العمر 000 عاما والذي تحول إلى سياسي بالعمل "بنزاهة" لانتشال البلاد التي يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة من فقرها.

قال الرئيس أندري راجولينا، قبل مشاهدة عرض عسكري، إن مدغشقر اليوم قيد الإنشاء، التحول جار، يرتفع في الأفق»، لكن غياب رئيسين سابقين، مارك رافالومانانا وهيري راجاوناريمامبيانينا، اللذين حضرا حفل تنصيب راجولينا الأخير في عام 2018، سلط الضوء على التوترات المبكرة التي تواجه الإدارة الجديدة.

وهم جزء من ائتلاف معارض نظم احتجاجات شبه يومية لأسابيع قبل انتخابات 16 نوفمبر تشرين الثاني للتنديد بما وصفوه بأنه "انقلاب دستوري" من جانب الرئيس للبقاء في منصبه.

وحظرت المظاهرات في العاصمة أنتاناناريفو لمدة خمسة أيام قبل مراسم يوم السبت.

وقاطع معظم مرشحي المعارضة الانتخابات وأصر الائتلاف على أنه لن يعترف بالنتيجة. وضمن راجولينا الفوز دون الحاجة إلى جولة ثانية من التصويت، على الرغم من أن 46 في المائة فقط من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم.

وسرعان ما واجه راجولينا، الذي أصبح رئيسا للمرة الأولى دون انتخابات في عام 2009 بعد الإطاحة برافالومانانا في تمرد عسكري، ضغوطا دولية.

"الإصلاحات" مطلوبة

وبعد الانتخابات، أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مانحة رئيسية أخرى عن قلقهم إزاء "التوترات والحوادث" التي ميزت الحملة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "مراقبي الانتخابات المحليين والدوليين، لاحظوا مخالفات في العملية الانتخابية".

وأضافت الدول الغربية، في بيان مشترك، أن راجولينا يجب أن "يتخذ خطوات لاستعادة الثقة التي تفضي إلى الحوار" وإجراء إصلاحات قانونية وانتخابية قبل الانتخابات المستقبلية.

ويعاني الاقتصاد من أزمة وقال راجولينا إنه سيكرس فترة ولايته الجديدة لتعزيز سبل العيش في واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من ثروتها الطبيعية.

والدولة الجزيرة الغنية بالموارد هي أكبر منتج للفانيليا في العالم لكن انخفاض الأسعار وسط تباطؤ الطلب العالمي أضر بالصناعة وميزان المدفوعات في مدغشقر، يعيش حوالي 75 % من السكان تحت مستوى الفقر.

وزار الرئيس مناطق فقيرة من العاصمة في الأيام الأخيرة لتوزيع مصابيح شمسية في مناطق لا توجد بها كهرباء.

وأدان حزبه المعارضة ووصفها بأنها "غير مسؤولة" رغم أن راجولينا قال إنه سيعمل مع عناصر "بناءة".

وواجه بعض نشطاء المعارضة تهما جنائية لمشاركتهم في المظاهرات التي سبقت الانتخابات، والتي غالبا ما تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع.

وقبل التنصيب، حكم على رينا راندرياماسينورو، الأمينة العامة لحزب الحركة الإسلامية في تيمور الشرقية المعارض، بالسجن لمدة عامين لمشاركتها في مظاهرة محظورة.