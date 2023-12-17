ملك الحلقات وسيد الخواتم يظهر في سماء مصر.. ظاهرة فريدة

ينتظر عشاق الفلك ومحبي التصوير ظاهرة فريدة من نوعها، إذ تشهد سماء مصر الليلة ظهور كوكب زحل ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية "ملك الحلقات وسيد الخواتم".

من جانبه كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، تفاصيل ظاهرة ظهور كوكب زحل في سماء مصر.

وقال تادرس إن كوكب زحل "ملك الحلقات وسيد الخواتم" يقترن مع القمر اليوم الأحد 17 ديسمبر.

وأوضح الدكتور "تادرس" أننا نرى القمر مقترن مع كوكب زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم)، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاه الجنوب الشرقي عند دخول الليل، مشيرا إلى أن سيد الخواتم والقمر يظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:30 مساءا تقريبا.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، مشيرا إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

يعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط.

وزحل هو سادس أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس، كما أنه ثاني أكبر الكواكب من حيث الحجم والكتلة، إذ يصل قطره إلى 120 ألف كيلو متر أي عشرة أضعاف قطر كوكب الأرض، ويدور زحل حول الشمس بمسار بيضوي، إذ يتطلب استكماله لدورة واحدة حول الشمس 29 سنة أرضية، بينما يتطلب إكماله لدورة واحدة حول نفسه 10 ساعات و39 دقيقة و24 ثانية.

لماذا سُمي زحل بهذا الاسم ؟

وسُمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة الخصائص المميزة له إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.