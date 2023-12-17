أسهل طريقة لتحضير دانش الأناناس والكاسترد

دانش الأناناس والكاسترد من والصفات اللذيذة التي يحبها الجميع، وتظن بعض الأمهات انها تستغرق وقتًا ومجهودًا طويل لتحضيره، إلا أن الأمر عكس ذلك، وخلال السطور التالية نقدم لك أسهل طريقة لتحضيره.





دانش

طريقة عمل دانش الأناناس والكاسترد

المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة

- أناناس : كوب

- سكر : ربع كوب

- جبن كريمي : 4 قطع

- صفار البيض : 1 حبة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- كاسترد : حسب الرغبة (للتزيين)





طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

رشي السطح بالطحين وافردي عجينة البف باستري ثم قطعيها إلى مثلثات متساوية.

في وعاء ضعي صفار البيض، والفانيليا، والسكر، والجبن، وقطع الأناناس، وحركي المكونات جيداً لتتداخل.

احشي قاعدة مثلث العجين بكمية من الحشوة ثم لفيها على شكل الدانش.

ادهني صينية فرن بالزيت وضعي المثلثات، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي صينية الدانش من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد تماماً، ثم زينيها بالكاسترد وقدميها.