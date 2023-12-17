تكريم مديرة التمريض و25 ممرضة فى الفيوم

كرم الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مدير ادارة التمريض و 25 ممرضة بالمديرية ووحدات الرعاية الاساسية والامومة والطفولة.

جاء ذلك فى اطار الاحتفال باليوم العربى للتمريض والقبالة وعلى هامش اجتماع عقدته الدكتورة نيفين شعبان -مديرة ادارة الرعاية الاساسية بالتعاون مع ادارة التمريض بقيادة هالة احمد -مديرة الادارة وبحضور الدكتورة ابتسام روبى -مديرة ادارة رعاية الامومة والطفولة لعرض انجازات ادارة الرعاية الاساسية خلال عام 2022/2023 وايضا مناقشة سلبيات مرور الوزارة.

وبعد انتهاء الاجتماع حضر الدكتور وكيل الوزارة ووجه الشكر لادارة التمريض وجميع الممرضات لما يبذلونه من جهد واكد على الالتزام بالزى الرسمى و بتقديم خدمة آمنة للمريض

وأثنى على هالة احمد -مدير ادارة التمريض واكد انها تتمتع بالاحترام والهدوء والعمل الجاد وقدم لها درع تكريم من ادارة الرعاية الاساسية ،كما قدم درعا آخر الى عبير العطيفى -مشرف تمريض الرعاية بالمديرية ,بينما قدم شهادات تقدير لـ 24 ممرضة وذلك فى حضور مديرى الادارات الصحية بالمحافظة.

مرور على الوحدات الصحية

ومن جهه أخرى قام الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة نيفين شعبان -مدير الرعاية الاساسية والدكتور هانى تاج الدين -مدير التخطيط وهالة احمد -مديرة التمريض والدكتورة نشوى جلال -مديرة العلاقات العامة والدكتورة فيرا اسحاق -مسئول مبادرة 100 يوم صحة والدكتور مروان مجدى -عضو المكتب الفنى ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية بالمديرية بالمرور على وحدة المندرة الصحية التابعة لادارة مركز الفيوم مركز الفيوم.

وتفقد وكيل الوزارة ومرافقوه جميع اقسام الوحدة وتابع سير العمل، وتصادف وجود جلسة تطعيمات اطفال وقام بسؤال المراقب الصحى عن مواعيد الجلسات بالوحدة و انتظامها وقد اوضح مدير الشئون الوقائية انه محدد يوم لتطعيم الاطفال واخر لتطعيم الحوامل وذلك فى حضور الدكتور رضا تاج الدين -مدير ادارة المركز وتفقد حديقة الوحدة ولاحظ وجود حشائش كثيفة بحديقة الوحدة ووجه بسرعة التواصل مع الوحدة المحلية ومجلس المدينة من اجل ازالة هذه الحشائش كما امر بإخطار مديرة ادارة المتوطنة لرش الوحدة فورا وتم ذلك بالفعل بعد مغادرته للوحدة.

وبعد ذلك توجه "العشماوى" ومرافقوه الى وحدة سنرو القبلية التابعة لادارة ابشواى الصحية وتابع سير العمل ودفاتر الحضور والانصراف وذلك فى حضور الدكتور راضى رشاد -مدير ادارة ابشواى ووجه مسئولة التفتيش المالى و الادارى بالادارة بعمل انقطاع لاحد الاطباء المتغيبين منذ فترة و شدد بانه على جميع العاملين الالتزام بالزى الرسمى اثناء العمل.

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