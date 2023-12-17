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الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بتكلفة أقل| طريقة تحضير البسطرمة في المنزل

بسطرمة
بسطرمة

البسطرمة من اللحوم التي يمكن إضافتها على أكلات مختلفو وعديدة، ولغلاء سعرها نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة.


 

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

المقادير

- اللحم : قطعة (عرق فلتو / لحم مستطيل أحمر بدون دهون) 

- الثوم : 4 ملاعق كبيرة (مفروم) 

- ملح : ملعقة كبيرة 

- الحلبة : نصف كوب (ناعمة ومطحونة) 

- الفلفل الأحمر : 2 ملعقة كبيرة (ناعم) 

 

طريقة التحضير

اغسلي اللحم جيداً ثم جففيه جيداً بقطعة قماش.

ضعي الملح في تشققات قطع اللحم ثم لفيها بورقة لحم خفيفة ثم بالجرائد عدة طبقات.

لفي اللحم بخيط الدوبارة جيداً مع الضغط بشدة أثناء الربط واتركيه لمدة 12 ساعة.

فُكي اللحم من الرباط والورق ثم اغسليه جيداً بالماء البارد وجففيه بقطعة قماش نظيفة.

افرمي الثوم وأضيفي إليه مسحوق الحلبة الناعمة، والفلفل الأحمر، والملح ثم اخلطيهم جيداً.

لُفي اللحم بالخلطة واضغطي عليه جيداً حتى تلتصق باللحم.

قومي بتعليق اللحم في الهواء الطلق لمدة أسبوع أو أكثر وبعد ذلك تصبح البسطرمة جاهزة.

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