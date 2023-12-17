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الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية التركي يدعو نظيره الأمريكي للضغط على إسرائيل للجلوس للتفاوض

الحرب علي غزة
الحرب علي غزة

 

دعا وزير الخارجية التركي، هكان فيدان، خلال مكالمة هاتفية، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، للضغط على إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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وأكد مصدر دبلوماسي في أنقرة أنه: "أجرى وزير الخارجية هكان فيدان مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. خلال الحوار الذي جرى مساء اليوم بناء على طلب الجانب الآخر، تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. ومن بين القضايا التي تم نقاشها كانت عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

 

وأضاف: "ودعا فيدان الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة جلوس إسرائيل إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين بعد تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

 

وفي اليوم الـ72 للحرب، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

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