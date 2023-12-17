موعد تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص.. بشرى سارة

زفّ مجدي بدوي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشرى سارة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

وأكد بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الحد الأدنى للأجور سيبدأ تطبيقه في القطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير المقبل، وأن قيمته 3500 جنيه.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرار يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء، وأنه لم يتم تحديد عددهم حتى الآن.

وأشار إلى أن مديريات العمل ستراقب تنفيذ القرار في كل المنشآت الخاصة، موضحًا أنه ستتم معاقبة المخالفين وفقًا لقانون العمل.