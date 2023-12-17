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الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غلق كلي لشارع الأسمرات.. وهذه الطرق البديلة

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يمينًا شارع أحمد فؤاد نجم وصولًا لميدان الخزان.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من خط بترول مسطرد التبين. 

ومن المقرر أن تستغرق الأعمال 30 يومًا ليلًا ونهارًا، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا"بعد منتصف الليل" يوم الإثنين.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الجريدة الورقية