اقرأ بالوفد.. اليوم.. إعلان الفائز برئاسة الجمهورية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. إعلان الفائز برئاسة الجمهورية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ــ المجتمع الدولي يتراجع عن دعم إسرائيل

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: كيف تحقق المسار الديمقراطي؟

ــ ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب بوقف الحرب على غزة

ــ “الصحة الفلسطينية”: الحيوانات تنهش جثث ضحايا الصهيونية النازية

ــ “السيسي” يزور الكويت لتقديم العزاء في الأمير الراحل “الصباح”

ــ زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه والأقصى 10080 اعتبارًا من يناير 2024

ــ 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة خلال 4 سنوات