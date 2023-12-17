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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالليجا

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد  تشكيل الملكي لمباراة فياريال والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، "الليجا"، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".
 

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

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موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أنشيلوتي يكشف عن مستقبله مع ريال مدريد


وتبدأ المباراة بين ريال مدريد وفياريال بعد قليل في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
 

جاء تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني


في حراسة المرمى: لونين.
في خط الدفاع: فاسكيز - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا – فيرلاند ميندي.
في خط الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي – جود بيلينجهام – لوكا مودريتش.
في خط الهجوم: براهيم دياز – رودريجو جوس. 
 

موقف ريال مدريد وفياريال في جدول ترتيب الدوري الإسباني:


يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 39 نقطة خلف جيرونا المتصدر بـ41 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الرابع عشر ويملك في جعبته 16 نقطة.
 

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