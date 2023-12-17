عاجل
اَخر موعد لإدراج بيانات الحجاج على البوابة الموحدة للحج تعليق أنشطة موسم الرياض حدادًا على وفاة أمير الكويت
الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

اليوم العالمي للغة العربية.. وزيرة الهجرة: أبناءنا بالخارج هم القادة الجدد للمستقبل

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن أبناءنا بالخارج هم القادة الجدد لمستقبل مصر، وحتى يكونوا جديرين بالقيادة، فلا بد من معرفتهم لجذورهم العظيمة، وصولًا لكل المعارف التي بدأت العلوم المصرية تنشرها للعالم، ومعرفة كيف كان أجدادنا المصريون مبتكرين وبارعين، وسبقوا كل العصور، ولن يأتي لهم ذلك دون معرفتهم الوثيقة بلغتهم الأم اللغة العربية.

‎ونوهت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها بفعالية اليوم العالمي للغة العربية ، إلى تمسكنا بتعريف أبناءنا المصريين بالخارج باللغة العربية له أهمية مضاعفة، حتى لا تكون لغتنا العربية حاضرًا نعيشه فقط، بل مستقبلا نصبوا إليه أيضًا.

 

وقد انطلقت قبل قليل، فعالية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخاصة باليوم العالمي للغة العربية، في قصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة في القاهرة.

جاء ذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي، للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء مصر بالخارج.

وتشارك السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية اليونيسكو باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بالتعاون مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.


وبدوره رحب كمال مصطفي مدير قصر الامير طاز، بحضور احتفالية اليوم العالمي للغة العربية، والمقامة في القصر الآن، مشيدًا بمشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالفعالية الهامة

واستعرض مصطفى تاريخ القصر، ودلالته في تكوين الثقافة العربية، والتي لا تنفصل عن اللغة حاضنتها، مشيرًا إلى أنه تم بناءه بواسطة الأمير عبدالله الناصري، والذي شيده لزوجته بنت الناصر محمد بن كرون.
 

 

مواد متعلقة

احتفالية اليوم العالمي للغة العربية.. سها جندي: مصر زاخرة بالمبدعين والمبدعات

اليوم العالمي للغة للعربية.. انطلاق احتفالية وزارة الهجرة " اتكلم عربي"

علاء سليم ينعي أمير دولة الكويت

حملة مواطن تقدم العزاء للسفير الكويتي بروما في وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح

كوماي الدولية تنظم مبادرة لتقوية الحديث بين الأديان والحضارات في روما.. صور

ملتقى المصريين بالكويت يعزي الحكومة والشعب في وفاة الشيخ نواف

حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع( انفوجراف)

مستثمر مصري يشيد بما حدث من طفرة في مصر لجذب الاستثمارات
الجريدة الورقية