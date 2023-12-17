اليوم العالمي للغة العربية.. وزيرة الهجرة: أبناءنا بالخارج هم القادة الجدد للمستقبل

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن أبناءنا بالخارج هم القادة الجدد لمستقبل مصر، وحتى يكونوا جديرين بالقيادة، فلا بد من معرفتهم لجذورهم العظيمة، وصولًا لكل المعارف التي بدأت العلوم المصرية تنشرها للعالم، ومعرفة كيف كان أجدادنا المصريون مبتكرين وبارعين، وسبقوا كل العصور، ولن يأتي لهم ذلك دون معرفتهم الوثيقة بلغتهم الأم اللغة العربية.

‎ونوهت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها بفعالية اليوم العالمي للغة العربية ، إلى تمسكنا بتعريف أبناءنا المصريين بالخارج باللغة العربية له أهمية مضاعفة، حتى لا تكون لغتنا العربية حاضرًا نعيشه فقط، بل مستقبلا نصبوا إليه أيضًا.

وقد انطلقت قبل قليل، فعالية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخاصة باليوم العالمي للغة العربية، في قصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة في القاهرة.

جاء ذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي، للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء مصر بالخارج.

وتشارك السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية اليونيسكو باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بالتعاون مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.



وبدوره رحب كمال مصطفي مدير قصر الامير طاز، بحضور احتفالية اليوم العالمي للغة العربية، والمقامة في القصر الآن، مشيدًا بمشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالفعالية الهامة

واستعرض مصطفى تاريخ القصر، ودلالته في تكوين الثقافة العربية، والتي لا تنفصل عن اللغة حاضنتها، مشيرًا إلى أنه تم بناءه بواسطة الأمير عبدالله الناصري، والذي شيده لزوجته بنت الناصر محمد بن كرون.

