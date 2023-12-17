إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق بطهطا

شهدت كافة مدن وقرى ومراكز محافظة سوهاج، خلال السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بداية من مركز مدينة طما شمال المحافظة، حتى مركز ومدينة البلينا جنوبا، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المرافق العامة وإنشاء محاور مرورية جديدة تيسيرًا على سكان هذه المراكز الأمر الذى لأقى إستحسان كبير من المواطنين عقب رفع كفاءة البنية التحتية والتى شملت أعمال تطوير الطرق واعمال إحلال وتجديد مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالصحة والتعليم .

لمشروعات الطرق التى تشهدها مدينة طهطا شمال محافظة سوھاج لها بالغ الأثر على حركة النقل بالمدينة كونها مدينة تجارية من الطراز الأول حيث تحتل المدينة قائمة المدن الأكثر استثمارا فى مجال البنية التحتية من خلال تنفيذ المشروعات وتمثل شبكات الطرق والكبارى الأداة الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعد شريان الحياة الذى يجذب الاستثمار ويفتح فرص عمل جديدة .

يأتي بجانب رصف الطريق تطور شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير ومد شبكات الكهرباء وأعمال الإنترلوك وتسير مدينة طهطا على خطى الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 ويشهد صعيد مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة تنموية بكافة القطاعات وكافة المجالات حولتخ إلى مدن وقرى نموذجية.

وقطاع الطرق يأتي فى مقدمة القطاعات التى شملتها عملية التطوير بمركز ومدينة طهطا حيث تم إعادة رصف شارع صلاح سالم القبلى بطول 350 متر وبعرض 12متر وإعادة رصف شارع الإتحاد بطول 500م وعرض 10م وإعادة رصف شارع المحكمة بتفرعاتها بطول 800م وعرض 10م وإعادة رصف شارع الدريسة وإعادة رصف شارع صلاح سالم البحرى ورصف منطقة الراهب وإعادة رصف شارع محمد فريد وإعادة رصف شارع النصر القبلى وإعادة رصف شارع أحمد عنبر وإعادة رصف طريق بني حرب وإعادة رصف شارع بورسعيد وإعادة رصف شارع بدوي وتفريعاته 800 متر وعرض 6 متر .

وتم عمل مطبات صناعية بشارع النصر القبلى وشارع 15 وشارع الخليج كما تم تركيب انترلوك بتفرعات شارع مصطفى محمود وشارع البطرخانة وتفرعاته وحارة الحاكم وتفريعاتها بطول 1كم وعرض 6 متر وشارع مجمع المصطفى وشارع يسي وشارع العشرى وتفرعاته .

وتم تغيير مواسير مياه الشرب بشارع النصر القبلى وتأهيل ورفع كفاءة محطة مياه طهطا لتعمل بطاقة 17 ألف متر كعب/ يوم وإنشاء مزرعة الخشبية بغرب طهطا على مساحة 485 فدان وتغيير مواسير الاسبستوس إلى بلاستيك بشارع بور سعيد بداية من مسجد الحج علي عبدالعال حتى مسجد الشيخ نصير بخط ناقل بطول 1200م باقطار مختلفة 8-6-4 وتغير مواسير بلاستيك بشارع احمد عنبر وشارع صلاح سالم بداية من مبنى الشباب والرياضة حتى مجلس مدينة طهطا بطول 700م وخط مغذي بطول 550م باقطار مختلفة 8-6-4 وتغيير مواسير اسبستوس إلى بلاستيك بشارع فريد سمعان وخط مغذي بطول 250م باقطار مختلفة 8-6-4،وتغيير مواسير اسبستوس إلى بلاستيك بمنطقة ساحل طهطا بشارع النوايب خط ناقل 450م وخط مغذي 1000م وشارع عبدالحميد سعيد وتفرعاته خط ناقل 350م وخط مغذى 500م باقطار مختلفة 8-6-4 وتغيير مواسير اسبستوس إلى بلاستيك بشارع الجنينة وتفرعاته خط ناقل 200م وخط مغذي 500م باقطار مختلفة 8-6-4 وتغيير مواسير اسبستوس إلى بلاستيك بشارع خليل الجلب خط مغذى 300م باقطار مختلفة 8-6-4.

وتم تجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بشارع الأربعين بالشيخ عبدالله بطول 128م و6 مطبق وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بشارع عزاب وتفرعاته بطول 55م و15مطبق وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بشارع الصابرين من طريق بنهو بطول 252م و7 مطبق وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بشارع متولي الشعراوى وتفرعاته بطول 240م و13 مطبق وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بشارع منطقة شل بطول 700م و21 مطبق .

كما تم تغيير مواسير بلاستيك الصرف بشارع طريق بنهو وتفرعاته وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بشارع ترعة الحرافشة متفرع من صلاح سالم خلف بنزينة عبدالآخر من أمام إستراحة النيابة حتى شارع آحمد عنبر بطول 1103م و35 مطبق.

وتم مد وتدعيم شبكات الكهرباء بشراء مهمات إنارة كشافات 2600 ولمبات 6500 و52 قواطع لمبات و55 كنتكتورات و50 عدادات وأسلاك وخلافه ومد وتدعيم شبكات الكهرباء بشراء مهمات انارة كشافات 1000ولمبات 2000 و52 قواطع لمبات و40 كنتكتورات و50 عدادات واسلاك ودولان وخلافه ومد وتدعيم شبكات الكهرباء بزيادة قدرة عدد 2 محول الأول زيادة قدرة كشك أبوزيادة من قدرة 300 ك.ف.ا إلى قدرة 1000 ك.ف.ا والثانى زيادة قدرة محول المعلق البحري على طريق أسيوط سوهاج من قدرة 250 ك.ف.ا إلى 300 ك.ف.ا وتم تطوير ورفع كفاءة منظومة الإطفاء بقرية الصوامعة غرب واستكمال إنشاء وحدة اطفاء الخذندارية شرق واستكمال ورفع كفاءة المبنى الإداري للوحدة المحلية وكذلك الحملة الميكانيكية بمدينة طهطا وعمل عمرة جسيمة لعد 3 قلاب جمع قمامة نصف نقل.