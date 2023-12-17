وزير الرياضة يبحث استعدادات اللجنة البارالمبية  لدورة الألعاب باريس ٢٠٢٤

استقبل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، رئيس اللجنة البارالمبية، الدكتور حسام الدين مصطفى، والمهندس عمرو الصادق، المدير التنفيذي للجنة البارالمبية، وعماد رمضان، أمين صندوق اللجنة البارالمبية، وذلك بديوان وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ناقش الاجتماع استعدادات بارالمبياد باريس 2024 ، والخطة الخاصة باللجنة البارالمبية فى هذا الشأن، وكذا البرامج التدريبية المخطط لها استعدادا لمختلف البطولات المقبلة.

جاء اللقاء في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على دعم الرياضيين من ذوى الهمم والقدرات الخاصة ، والعمل على تعزيز دور اللجنة البارالمبية، والاستعداد الأمثل لبارالمبياد باريس 2024 .

وأكد الدكتور أشرف صبحى على توفير كل الدعم المطلوب لأبطال مصر الرياضيين البارالمبيين فى مختلف الألعاب وتنفيذ معسكراتهم التدريبية ومتابعتهم بشكل دائم وتحفيزهم لمواصلة الإنجازات التى يحققوها فى مختلف المحافل .

لفت وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذى توليه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبناء مصر من ذوى الهمم ، مشيرا إلى النتائج والإنجازات الكبيرة التى يحققوها فى مختلف المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي .

واكد وزير الرياضة قدرة ابطالنا للتأهل للدورة البارالمبية باريس ٢٠٢٤ والمنافسة على الميداليات بمختلف أنواعها فى المنافسات التى يشاركون بها ومواصلةً الانجازات البارالمبية التى حققوها على مدار النسخ الماضية، متمنياً لهم التوفيق فى الإعداد للبطولات المقبلة .