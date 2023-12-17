أهل مصر.. غرب سهيل تستضيف فتيات الملتقى الثقافي الرابع عشر للمرأة الحدودية

اهل مصر .. استقبلت قرية غرب سهيل بأسوان، فتيات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتستضيف أسوان 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

بدأت الزيارة بجولة حرة بالقرية، حيث يرجع تاريخ إنشائها منذ عام 1902 عند بناء خزان أسوان القديم، وتعليته الأولى عام 1912، حيث تعرف المشاركات على سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها تقع غرب جزيرة سهيل، وتتميز القرية بالبيوت النوبية والرسوم والألوان المميزة التي تجذب أنظار الكثير من السياح، ويتوافر بها عدد كبير من الفنادق والمطاعم لقضاء الوقت الممتع بها، إلى جانب سوق تجاري من العطور والملابس والعطارة الأسوانية، كما يوجد بها بيوت التماسيح النيلية، وركوب الجمال، وقام زوار الملتقى بالتقاط الكثير من الصور التذكارية بالقرية.

جاءت الجولة بحضور د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي ومنظم الملتقى، الذي يقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.