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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسن حمدي يدعم الأهلي في المران قبل موقعة فلومينينسي

حسن حمدي
حسن حمدي

حرص الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم، رفقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي المقرر إقامته غدًا الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

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وحرص الكابتن حسن حمدي على التواجد في المران الختامي للفريق، من أجل دعم ومؤازرة الفريق.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا، والمقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

في سياق متصل، حرص القنصل العام المصري في جدة، أحمد عبد المجيد، على مساندة الأحمر في مرانه الختامي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وحرص القنصل المصري في جدة رفقة الكابتن محمود الخطيب، وفي وجود الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، على حضور المران الختامي للأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

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ويواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية» على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

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