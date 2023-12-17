أسماء الـ 11 المصابين فى تصادم سيارتين بمركز بيلا كفرالشيخ

أصيب 11 شخصًا بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص، مع أخري خاصة وتوك توك، بالقرب من مزلقان البياض علي طريق عزبة الديبة إبشان مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ .

وجري نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفيي كفر الشيخ العام وبيلا لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء إيهاب عطية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على طريق الديبة إبشان ، نتج عنه إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة، بعضهم مصاب بإصابات حرجة، ليجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من سجلات المستشفيين إصابة كل من، محمد محروس القاضي، 27 سنة، إشتباه كسر بالرقبة، وشلبية أحمد سعد 64 سنة، مصابة بإشتباه كسر بالحوض، و محمد السيد لملوم، 41 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن، وعلاء محب السيد، 30سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن.

كما أصيب في الحادث، هند إبراهيم راغب، 40 سنة، بإشتباه كسر بالحوض، ومراد محمد السيد 80 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن، وفاطمة عبد الحليم السيد، 70 سنة، مصابة بإشتباه كسر بالحوض، وسحر علي حسن الغلبان، 49 سنة، مصابة بإشتباه نزيف بالبطن .

و أصيب خالد وليد صالح، 19سنة، بإشتباه كسر بالزراع، وفتحي جمعة محمود، 49 سنة، بإشتباه نزيف بالبطن، وهدي محمود أبو المعاطي، 49 سنة، مصابة بإشتباه نزيف بالبطن.