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الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الشعبة يكشف العلاقة بين الذهب والدولار.. ومصير المعدن الأصفر

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر باستمرار، إذ يرتبط سعر المعدن الأصفر بكثير من السلع والمنتجات، حيث شهد الذهب تذبذبا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة ما بين الارتفاع والانخفاض.

من جانبه كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار الذهب المتوقعة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة على الدولار وأسعار الذهب، لافتا إلى أنه كلما ارتفعت الفائدة؛ يكون هناك إقبال على الدولار كوعاء ادخاري.

ولفت ميلاد إلى أن وجود إقبال على الدولار؛ يجعل هناك حركات بيعية في الذهب، موضحا أن ارتفاع الفائدة خدم سوق الذهب.

وأشار ميلاد، إلى أن المؤشر الأقوى للذهب في الفترة المقبلة هو ارتفاع الأسعار.

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