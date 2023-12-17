رئيس الشعبة يكشف العلاقة بين الذهب والدولار.. ومصير المعدن الأصفر

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر باستمرار، إذ يرتبط سعر المعدن الأصفر بكثير من السلع والمنتجات، حيث شهد الذهب تذبذبا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة ما بين الارتفاع والانخفاض.

من جانبه كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار الذهب المتوقعة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة على الدولار وأسعار الذهب، لافتا إلى أنه كلما ارتفعت الفائدة؛ يكون هناك إقبال على الدولار كوعاء ادخاري.

ولفت ميلاد إلى أن وجود إقبال على الدولار؛ يجعل هناك حركات بيعية في الذهب، موضحا أن ارتفاع الفائدة خدم سوق الذهب.

وأشار ميلاد، إلى أن المؤشر الأقوى للذهب في الفترة المقبلة هو ارتفاع الأسعار.