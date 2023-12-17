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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول ومانشستر يونايتد.. التعادل يحسم موقعة الشوط الأول

مانشستر يونايتد وليفربول
مانشستر يونايتد وليفربول

انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سيطر لاعبي ليفربول على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع محمد صلاح هدف مؤكد، بعدما جاءت الكرة التي سددها على مرمى بجوار القائم الأيسر للحارس أونانا، لاعب اليونايتد.

فيما أنقذ أونانا رأسية المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بعدما أخرجها لضربة ركنية، وسط حسرة من لاعب الريدز على عدم التسجيل.

ولم يكن لمانشستر يونايتد أي ردة فعل حقيقية طيلة الخمس وأربعون دقيقة الأولى، حيث لجأ المدرب الهولندي إيريك تين هاج للأسلوب الدفاعي، خوفًا من استقبال أي أهداف من قبل الليفر.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:     

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تسيميكاس، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: جرافينبرخ، واتارا إيندو، سوبوسولاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

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