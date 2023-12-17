محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة مياه الشرب الرئيسية

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ كفرالشيخ، محطة مياه الشرب الرئيسية بشرق مدينة كفرالشيخ، والتعرف على مدى جاهزيتها وقدرتها الإنتاجية لمياه الشرب، بحضور اللواء إسلام وجيه، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء حسن عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية.

وتابع المحافظ، مراحل معالجة مياه الشرب بداية من " طلمبات وأحواض المياه العكرة، طلمبات المياه المرشحة، أحواض الترسيب، أحواض مزج الكلور، الشبكات" وصولاً إلى المستهلك، وتابع تشغيل وتحاليل المعامل لإضافة المواد الكيمائية للمعالجة بالنسب المحددة وأخذ العينات العشوائية، لضمان جودة مياه الشرب المنتجة.

وتعرف محافظ كفر الشيخ، على القدرة الاستيعابية للمحطة لمد التجمعات العمرانية الجديدة التي تقام بجوار وخلف الجامعة بمياه الشرب، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أولويات وأهم المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها بهدف تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد نورالدين، على استمرار تحليل العينات العشوائية من مآخذ المحطات والمياه المنتجة وأطراف الشبكات في مختلف نجوع وقرى ومدن المحافظة وضمان جودة المياه طبقاً للمعدلات القياسية.