وكيل صحة سوهاج يترأس الإجتماع الدوري لمديري المستشفيات والإدارات الصحية

ترأس الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الإجتماع الدوري الموسع، وبحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية ومديري العموم والذي ينعقد نصف شهرياً لمناقشة سير العمل والمستجدات الأخيرة بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة.

وبدء وكيل وزارة الصحة، الإجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور ولكل فرد بالمنظومة الصحية على ما قدموه من مجهودات ومشاركه فعالة و إيجابية بالإنتخابات الرئاسية الأخيرة ومن جانبهم إستعرض كل مدير إدارة أهم الموضوعات التي تخص إدارته ومناقشتها وكذلك مديرو المستشفيات العامة ، والمركزية والنوعية.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة أن العمل المخطط أساس نجاح المنظومة ولابد من تحديد الأهداف والعمل على الوصول اليها بما هو متاح وممكن مشدداً على ان خدمة المواطن بالمنشأت الصحية أهم أولوياته ولابد من تكاتف الجميع من أجلها كما وجه وكيل وزارة الصحة مديري المستشفيات والإدارات الصحية بإعداد خطط تشغيل للمنشأت التي يتم تطويرها و التي قاربت علي الإنتهاء من تطويرها لتشغيلها وفق تلك الخطط .

وتناول الإجتماع خدمات العيادات المسائية وتنظيم العمل بها والتوسع في التخصصات التي تقدمها وذلك لمصلحة المواطن.