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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صدمة جديدة لـ بيراميدز قبل مواجهة صنداونز

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود رمضان صبحي خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالنادي عن أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران الأمس والذي جرى باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء صن داونز.

شدد الطبيب على أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات في وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات وبالتالي يغيب مبدئيا عن لقاء صن داونز مع استمرار تأهيله للمشاركات الأخرى.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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