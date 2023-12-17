تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين (شاهد)

تشهد البلاد خلال الأيام الجارية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على الرغم من أننا في فصل الخريف، الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على أنحاء البلاد كافة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين، وذلك خلال بيان يكشف أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بمختلف المحافظات المختلفة.

ونشرت هيئة الأرصاد عبر صفحتها على الفيسبوك تفاصيل الحالة الجوية.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحي ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وقد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

أوضح بيان الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.