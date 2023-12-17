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الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين (شاهد)

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 تشهد البلاد خلال الأيام الجارية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على الرغم من أننا في فصل الخريف، الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على أنحاء البلاد كافة. 

 

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين، وذلك خلال بيان يكشف أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بمختلف المحافظات المختلفة.

 

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة أخرى

ونشرت هيئة الأرصاد عبر صفحتها على الفيسبوك تفاصيل الحالة الجوية.

 

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

 ولفتت الهيئة في بيانها، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحي ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

 وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وقد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

 

 أوضح بيان الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بيان الأرصاد 

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