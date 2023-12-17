حملة مواطن تقدم العزاء للسفير الكويتي بروما في وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح

قام منسق حملة مواطن لدعم مصر بروما " إكرامي هاشم" نيابة عن منسق الحملة بالخارج الأستاذ نصر مطر بتقديم واجب العزاء لصاحب السعادة سفير دولة الكويت بإيطاليا ناصر القحطاني في وفاة المغفور له صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الصباح وذلك بمقر سفارة دولة الكويت بروما حيث قدم تعازيه لأعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية بإيطاليا .



و كانت سفارة دولة الكويت بروما قد فتحت باب تلقي العزاء العزاء في المغفور له بعد ظهر اليوم الأحد 17 ديسمبر و كان في مقدمة متلقي التعازي صاحب السعاده السفير ناصر القحطاني .



وقد عبر هاشم لسعادته عن بالغ حزنه و مشاطرته دولة الكويت حكومة وشعبا أحزانهم علي فقيد الأمة العربية والإسلامية .

كما قام هاشم بكتابة تعزية بإسمه وبإسم حملة مواطن والحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في دفتر العزاء بمقر السفارة.

و كان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي أمس السبت وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .

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