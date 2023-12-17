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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الروسية تتصدى لهجومين لمجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

تصدت وحدات المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الروسية اليوم الأحد في جنوب دونيتسك لهجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن وحدات من القوات المسلحة الروسية، تصدت بالتعاون مع الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لهجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 79 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.

 

وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع في منطقة مستوطنة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 100 عسكري ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة.

 

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